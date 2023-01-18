زوجة رئيس أوكرانيا تغالب دموعها بعد مقتل وزير الداخلية 

اضطرت زوجة رئيس أوكرانيا، أولينا زيلينيسكي، إلى ضبط نفسها قبل الإلقاء بخطابها في مؤتمر دافوس بسويسرا، اليوم الأربعاء، حيث انهمرت دموعها بعد أن جاءها خبر مقتل وزير الداخلية في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

ضحايا الحادث

وأسفر حادث تحطم المروحية عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال ومسؤولون حكوميون، حيث سقطت المروحية بجوار حضانة مليئة بالأطفال خارج كييف.

وكان على متنها كل من وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، ونائبه الأول، يفهن ينين، ووزير الدولة، يوري لوبكوفيتش، وذلك بالإضافة إلى وفاة 9 أشخاص على الأرض.

كلمة زوجة رئيس أوكرانيا

وكانت زوجة رئيس أوكرانيا تستعد لإلقاء كلمة في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري، وعند تسليمها الميكروفون بدا عليها التأثر الشديد من حيث حمرة عينيها وأنفها.

وقالت: يوم آخر حزين للغاية اليوم مع خسائر جديدة، أعتقد أنكم تفهمون مشاعري، ربما يكون من غير المناسب الإفصاح عنها في الحوار السياسي والاقتصادي، لكنني متأكدة من أنه مثلما غيرت الحرب العالم بأسره فقد غيرت أيضًا كل مجالات الحوار.

وعند هذه اللحظة، تدخل رئيس المؤتمر، بورج بريندي، طالبًا التزام الصمت لمدة 15 ثانية حدادًا على القتلى.

وأظهرت صور من دافوس أيضا عمدة كيف، فيتالي كليتشكو، وشقيقه فلاديمير كليتشكو، وبدا كلاهما يتحدثان على الهاتف بشكل حزين.

تعليق الرئيس الأوكراني على الحادث

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وصف الحادث بأنه مأساة مروعة، ومن المقرر أن يتحدث في دافوس عبر الفيديو في وقت لاحق من اليوم حيث يسعى الوفد الأوكراني للحصول على مزيد من الأسلحة من الحلفاء الدوليين.