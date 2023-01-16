زوج هندي يحقق أمنية غريبة لزوجته بعد وفاتها بكورونا

خلد زوج هندي ذكرى زوجته التي توفيت عقب إصابتها بفيروس كورونا، من خلال صنع تمثال لها بالحجم الطبيعي.

التفاصيل

وفي التفاصيل، كانت الزوجة التي تدعى أندراني ترغب في صنع هذا التمثال كي تظل إلى جانب زوجها تاباس سانديليا مدى الحياة.

ونجح سانديليا في تحقيق رغبة أندراني بعدما عثر على فنان صنع تمثالًا للزوجة الراحلة من السليكون مقابل 3 آلاف دولار.

وأفاد سانديليا لصحيفة تايمز أوف إنديا، أن الفنان استغرق 6 أشهر في صنع التمثال، وفي النهاية جاء التمثال بتعابير وجه مماثلة تعكس ملامح زوجته الراحلة.

ويرتدي التمثال الذي يبلغ وزنه 30 كيلوجرامًا، ثوبًا كانت أندراني تحب ارتداءه خلال حياتها.