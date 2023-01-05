زيادة أسعار خدمة تقدمها آبل لعملاء آيفون

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حثت شركة آبل مستخدمي آيفون على استبدال البطاريات الضعيفة قبل أن تزيد الخدمة التي تقدمها لعملائها بمقدار 20 دولارًا في مارس المقبل.
وسيدفع المستخدمون الذين لديهم آيفون X وآيفون 13 مبلغ 89 دولارًا، بينما أولئك الذين لديهم آيفون إس إي أو آيفون 8 أو تصميم كلاسيكي مشابه سينفقون 69 دولارًا لإصلاح بطارية فارغة.
ولم يتم تضمين أحدث إصدار من آيفون 14 في تغيير السعر، والذي من المحتمل أن يكلف المستخدمين 99 دولارًا لمبادلة البطاريات.
ويمكن للمستخدمين التحقق من بطارية آيفون الخاصة بهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم البطارية وصحة البطارية.
ولم يتم الإعلان عن الزيادة في الأسعار، التي رصدتها 9to5Mac لأول مرة، رسميًا من قبل آبل ولكن تمت إضافتها إلى صفحة الدعم الخاصة بها.
ويمكن للمستخدمين تحديد منتجهم على الصفحة للحصول على التكلفة التقديرية لاستبدال البطارية. ومع ذلك، فإنه لا يزال مجانيًا لأولئك الذين لديهم خطة AppleCare +.
وتعمل شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا على رفع أسعار جميع نماذج MacBook Air بمقدار 30 دولارًا، وبذلك يصل الإجمالي من 129 دولارًا إلى 159 دولارًا.
وسيتم زيادة استبدال البطارية بسعر 199 دولارًا لجهاز MacBook Pro بمقدار 50 دولارًا إلى 249 دولارًا.
وستقوم آبل بإخطار المستخدمين عندما تتدهور بطارية آيفون الخاصة بهم برسالة تقول: تدهور البطارية بشكل كبير. يمكن لمقدم خدمة معتمد من آبل استبدال البطارية لاستعادة الأداء والسعة الكاملين.
ومع ذلك، فإن استبدال البطارية ليس ضروريًا عادة حتى تصل سعتها إلى 80%.