زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات

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أكد المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل عيسى، أن ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات جاء بسبب زيادة أعداد الحوادث، والتي تجاوزت الـ 1.6 مليون حادث في عام 2022.
فيديو | المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل عيسى:قد يهمّك أيضاً
ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب زيادة أعداد الحوادث حيث تجاوزت الـ 1.6 مليون حادث في عام 2022 #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/IWZa7bHj3W
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2023
وقال عيسى في تصريحات لنشرة النهار على قناة “الإخبارية”، إن أسعار أقساط تأمين السيارات شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أعداد الحوادث.
وأضاف، أن الحوادث زادت بشكل كبير، حيث توقعت بأن تتجاوز الحوادث أكثر من 1.6 قبل نهاية عام 2022، وهذا ارتفاع كبير في عدد الحوادث.
وأرجع أيضًا سبب ارتفاع التكلفة إلى زيادة أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف الورش والتوكيلات.
وأوضح أن عدد المركبات المؤمن عليها في سوق المملكة، لا يتجاوز 50% وذلك بسبب التفاوت في فترة التأمين التي ترجع لمدة سنة ورخصة سير المركبة التي تبلغ 3 سنوات.
فيديو | المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل عيسى
عدد المركبات المؤمن عليها لايتجاوز 50% وهذا أحد أسباب ارتفاع أسعار التأمين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/tRT4yAXQSp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2023
ولفت إلى أنه إذا زاد عدد المركبات المؤمن عليها ستنخفض أسعار التأمين، فالتأمين قائم على الأرقام الكبيرة والأخطار المتجانسة.
وأكد أن وجود أكثر من 50% من المركبات غير مؤمن عليها يؤدي إلى زيادة حالات الاحتيال.