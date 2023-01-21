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تجاوزت الـ 1.6 مليون حادث في عام 2022

زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات

2023-01-21 الساعة 9:03
زيادة أعداد الحوادث سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل عيسى، أن ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات جاء بسبب زيادة أعداد الحوادث، والتي تجاوزت الـ 1.6 مليون حادث في عام 2022.

زيادة عدد الحوادث

وقال عيسى في تصريحات لنشرة النهار على قناة “الإخبارية”، إن أسعار أقساط تأمين السيارات شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب زيادة أعداد الحوادث.

وأضاف، أن الحوادث زادت بشكل كبير، حيث توقعت بأن تتجاوز الحوادث أكثر من 1.6 قبل نهاية عام 2022، وهذا ارتفاع كبير في عدد الحوادث.

وأرجع أيضًا سبب ارتفاع التكلفة إلى زيادة أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف الورش والتوكيلات.

المركبات المؤمنة

وأوضح أن عدد المركبات المؤمن عليها في سوق المملكة، لا يتجاوز 50% وذلك بسبب التفاوت في فترة التأمين التي ترجع لمدة سنة ورخصة سير المركبة التي تبلغ 3 سنوات.

ولفت إلى أنه إذا زاد عدد المركبات المؤمن عليها ستنخفض أسعار التأمين، فالتأمين قائم على الأرقام الكبيرة والأخطار المتجانسة.

وأكد أن وجود أكثر من 50% من المركبات غير مؤمن عليها يؤدي إلى زيادة حالات الاحتيال.

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