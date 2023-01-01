زيادة الوزن عدو للخصوبة ومُسبب لتأخر الإنجاب

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير
حذر استشاري الإنجاب، الدكتور بندر كتبي، اليوم الأحد، من زيادة الوزن، واصفًا إياه بـ “عدو الخصوبة” ومُسبب لتأخر الإنجاب .
وأوضح كتبي عبر حسابه الشخصي على موقع” تويتر” أن زيادة الوزن تؤدي لتأخر الإنجاب كما أنها تقلل كثيرًا من نسب النجاح في عمليات الحقن المجهري.
ونشر كتبي جدول لدراسة صادرة من مجلة ” fertility Sterility الأمريكية”، يشير فيها اللون الأخضر أن فرص الحمل أعلى (العمر رأسيا والوزن أفقيا)، لتؤكد أنه كلما زاد الوزن قلت الخصوبة ويزداد الأمر سوءًا مع تقدم السن.