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كان لها أثر إيجابي على حالتهم النفسية

زيارة كروية إيطالية لمرضى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض

2023-01-16 الساعة 1:47
زيارة كروية إيطالية لمرضى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تجمع الرياض الصحي الثاني، اليوم الاثنين ، عن زيارة لاعبين سابقين وممثلين عن فريق إي سي ميلان الإيطالي للمرضى المنومين في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض.

هدايا كروية

وذكر تجمع الرياض الصحي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنه خلال الزيارة قاموا بتقديم الهدايا والتي تمثلت في كور وكابات وفانلات للفريق الإيطالي، زرعوا من خلالها الابتسامة على وجه المرضى مما كان له أثر إيجابي على حالتهم النفسية.

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ونشر تجمع الرياض صوراً للاعبين وممثلي الفريق خلال زيارتهم للمرضى وتقديم الهدايا.

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