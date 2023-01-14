زيدان قد يدرب يوفنتوس

كشف نجم منتخب فرنسا السابق، ليونيل شاربونييه، عن الوجهة المحتملة لزميله زين الدين زيدان، بعد ارتباط اسمه بتدريب منتخب البرازيل.

الوجهة المحتملة لزيدان

وقال شاربونييه خلال تصريحاته إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “لقد أخبرني زيزو دائمًا أنه كي تدرب، يجب أن تكون لديك علاقات شخصية، لأنه لا يوجد 50 ناديًا مستعدا للتعاقد معك”.

وأضاف: “لا يزال زيدان مرتبطًا جدًا بمارسيليا.. هل يمكن أن يقود الفريق؟.. العودة إلى مارسيليا ليست إحدى أولوياته.. سيذهب إلى يوفنتوس الذي لعب له سابقًا أو سيدرب منتخبًا”.

وارتبط اسم زيدان مؤخرًا بقيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، خلفًا لمدربه تيتي الذي رحل عن السيليساو بعد توديع كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وكان زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، إلا أن الاتحاد الفرنسي أعلن مؤخرًا تجديد عقد المدير الفني ديديه ديشامب حتى كأس العالم 2026، وذلك بعدما وصل إلى نهائي مونديال قطر 2022.

تراجع نتائج يوفنتوس

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من تراجع النتائج في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.