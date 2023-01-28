زيدان يصدم باريس سان جيرمان

وجه مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان صدمة لمسؤولي نادي باريس سان جيرمان بشأن الخطط المستقبلية للفريق.

زيدان لا يفضل تدريب سان جيرمان

وأكدت تقارير عالمية مؤخرًا، بأن زيدان سيكون مدرب باريس سان جيرمان، إذا قرر مجلس الإدارة، الانفصال عن كريستوف جالتيه في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية: “المدرب الفرنسي يرى أن سان جيرمان مجرد خيار له في المستقبل، لكنه ليس أولوية لديه، وفي حالة حصوله على عرضين من الفريق الباريسي وآخر من مارسيليا؛ فإنه سيفضل الذهاب إلى الأخير”.

ولفتت صحيفة “ذا أتلتيك”، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء من جانب مسؤولي نادي مارسيليا، من أجل التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق في الموسمين الحالي أو المقبل.

وتُشير التقارير إلى رغبة باريس سان جيرمان، في التعاقد مع المدرب الفرنسي، من أجل إقناع النجم كيليان مبابي، من أجل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

ضياع حلم تدريب فرنسا

وكان زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، إلا أن الاتحاد الفرنسي قرر تجديد عقد المدير الفني ديديه ديشامب حتى كأس العالم 2026، وذلك بعدما وصل إلى نهائي مونديال قطر 2022.