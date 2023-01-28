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في حالة رحيل جالتيه

زيدان يصدم باريس سان جيرمان

2023-01-28 الساعة 1:46
زيدان يصدم باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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وجه مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان صدمة لمسؤولي نادي باريس سان جيرمان بشأن الخطط المستقبلية للفريق.

زيدان لا يفضل تدريب سان جيرمان

وأكدت تقارير عالمية مؤخرًا، بأن زيدان سيكون مدرب باريس سان جيرمان، إذا قرر مجلس الإدارة، الانفصال عن كريستوف جالتيه في الصيف المقبل.

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وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية: “المدرب الفرنسي يرى أن سان جيرمان مجرد خيار له في المستقبل، لكنه ليس أولوية لديه، وفي حالة حصوله على عرضين من الفريق الباريسي وآخر من مارسيليا؛ فإنه سيفضل الذهاب إلى الأخير”.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر psgtalk

ولفتت صحيفة “ذا أتلتيك”، إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء من جانب مسؤولي نادي مارسيليا، من أجل التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق في الموسمين الحالي أو المقبل.

وتُشير التقارير إلى رغبة باريس سان جيرمان، في التعاقد مع المدرب الفرنسي، من أجل إقناع النجم كيليان مبابي، من أجل البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

باريس سان جيرمان - زيدان ومانشستر يونايتد
المدرب الفرنسي

ضياع حلم تدريب فرنسا

وكان زيدان يحلم بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، إلا أن الاتحاد الفرنسي قرر تجديد عقد المدير الفني ديديه ديشامب حتى كأس العالم 2026، وذلك بعدما وصل إلى نهائي مونديال قطر 2022.

زيدان

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