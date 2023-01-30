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سار تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

2023-01-30 الساعة 1:35
سار تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
المواطن - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والمالية والهندسية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف.

الوظائف المتاحة

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية أن المسميات الوظيفية المطلوبة :

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1- مُحلل استثمار أول.

2- أخصائي أول إدارة الأداء.

3- أخصائي تدقيق السلامة والتفتيش‏.

4- مُحلل تخطيط أول.

التقديم على الوظائف

لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا

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