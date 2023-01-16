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اللاعب تعرض لانتقادات قوية بسبب تراجع مستواه مؤخرًا

سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي

2023-01-16 الساعة 12:38
سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي
المواطن - محمد سمعه

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وجه سالم الدوسري لاعب الهلال رسالة قوية إلى منتقديه، وذلك بعد الكشف عن سبب احتفاله بهدفه في مباراة الهلال ضد العدالة في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث الدوسري لـ قناة SSC قائلًا: “أنا أحب اللعب تحت ضغط، وكان من المهم الفوز، أحب دائمًا خدمة فريقي وتحقيق الأفضل له”.

وتابع الدوسري: “طريقة احتفالي في مباراة العدالة، كانت رسالة تم توجيهها إلى أي شخص يُقلل من قدراتي وإمكانياتي”.

الهلال ضد العدالة

وبدأت مباراة الهلال والعدالة بشكل سريع، وهدد الزعيم بخطورة عند الدقيقة 12، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة أبعدها الحارس.

وانطلق ميشيل ديلغادو بالكرة وراوغ، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن يمرر الكرة لسالم الدوسري لينفرد بالمرمى، ولكنه أهدر الفرصة عند الدقيقة 27، واستمرت المحاولات، أملًا في هز الشباك،

وكاد سعود عبدالحميد يهز الشباك عند الدقيقة 45، إلا أنه أهدر الفرصة، وتألق الحارس أمام فرصة خطيرة من الأزرق في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والعدالة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة الهلال ضد العدالة، نجح نادي الهلال في إحراز الهدف الأول عبر سالم الدوسري في الدقيقة الـ66 من ركلة جزاء.

ثم أضاف اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني لـ الزعيم بالدقيقة الـ73.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 29 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد نادي العدالة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

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