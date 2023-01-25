سالم الدوسري ومدرب وحارس الخليج الأفضل بيناير في دوري روشن

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حصد كل من سالم الدوسري نجم الهلال والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج والبرازيلي دوجلاس فريدريك حارس مرمى نادي الخليج، جوائز الأفضلية عن شهر يناير في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونال الدوسري جائزة أفضل لاعب، ودوجلاس فريدريك أفضل حارس وبيدرو إيمانويل أفضل مدرب بجانب فوز متعب الحربي لاعب الشباب بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين عن الجولات الـ12 والـ13 والـ14.
وبعد مرور 14 جولة، يتواجد النصر في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 33 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 31 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 21 نقطة، أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.
الفتح ثامنًا والطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة لكل منهما، الاتفاق عاشرًا برصيد 16 نقطة.
الرائد في المركز الـ11 في ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.
العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.