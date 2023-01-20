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بعد مباراة كأس موسم الرياض أمس

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

2023-01-20 الساعة 9:58
سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
المواطن - محمد سمعه

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أعلن سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، عن حصوله على قميص اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مباراة كأس موسم الرياض أمس الخميس.

وكان الدوسري شارك في فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان أمس في مباراة كأس موسم الرياض، حيث فاز الفريق الباريسي بنتيجة 5/ 4 وحصد اللقب.

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سالم الدوسري ينشر صورة القميص

ونشر سالم الدوسري عبر حسابه في Snap Chat صورة له وهو يحمل قميص مبابي الذي حصل عليه بعد نهاية المباراة.

وفي مباراة كأس موسم الرياض أمس، شهد الشوط الأول 4 أهداف، حيث سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لـ سان جيرمان بالدقيقة الثانية بعد تمريرة متقنة من نيمار، ثم سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل لفريق موسم الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34.

سالم الدوسري وقميص كيليان مبابي

ثم بعدها أضاف البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية مستغلًّا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر.

وواصل رونالدو تألقه مسجلًا الهدف الثاني بعد متابعة مميزة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل الإسباني راموس الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان بعد تمريرة متقنة من مبابي، ثم بعدها أحرز اللاعب الكوري جانج هيون سو الهدف الثالث لفريق موسم الرياض.

ونجح مبابي في إضافة الهدف الرابع لـ سان جيرمان من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب هوجو الهدف الخامس للفريق الفرنسي.

وفي الدقيقة الـ93 سجل البرازيلي تاليسكا الهدف الرابع لفريق نجوم الهلال والنصر من تصويبة قوية.

مباراة فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان
@RiyadhSeason

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