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 لتقديم أفضل الخدمات الأرضية لشركات الطيران بالمملكة

سال السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة مينزيس للطيران

2023-01-27 الساعة 3:10
سال السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة مينزيس للطيران
المواطن - فريق التحرير

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وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة مينزيس للطيران، لدراسة إنشاء شراكة لتقديم أفضل الخدمات الأرضية لشركات الطيران الاقتصادية بمطارات المملكة وتقديم أفضل الخدمات باحترافية وجودة عالية.

تحسين خدمات المسافرين

بموجب إنشاء هذه الشراكة ستقوم شركة مينزيس للطيران بتقديم كافة الدراسات لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية حول نقل أفضل الممارسات عالميًا لتحسين مستوى خدمات المسافرين، وإدارة الأمتعة، ورفع كفاءة خدمات التشغيل، بالإضافة إلى كيفية توفير جميع المتطلبات الخاصة بالمسافرين من إصدار بطاقة صعود الطائرة وحتى الإقلاع، بطريقة سلسة ومتميّزة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بمطارات المملكة وتطويرها لتكون في مصاف أحدث المطارات المتقدمة والرائدة عالميًا.

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وصرّح الأستاذ فيصل البداح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، أهمية هذه المذكرة مع شركة مينزيس العالمية لتسخير كافة إمكانياتها وخبراتها العالمية العريقة في مجال الطيران، لدعم خططنا المستقبلية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في خدمات المطارات بالمملكة، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقًا لأحدث الأنظمة العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمان.

وقال البداح، إن المذكرة تدعم جهود سال في دعم الاستراتيجية الوطنية للطيران على مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا، من أكثر من 250 وجهة في العالم لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المطارات في المملكة وخارجها، وبناء شبكة واسعة تربط المطارات الداخلية، والموانئ البحرية، ومراكز النقل البري لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي والهام، وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، قال السيد فيليب جوينج الرئيس التنفيذي لشركة مينزيس للطيران: “إن توقيعنا مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية سيوفر إمكانات هائلة ليس فقط لأعمالنا فحسب، ولكن لصناعة الطيران في المملكة على نطاق أوسع، حيث تهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة أعداد المسافرين بشكل كبير. وستعزز هذه المذكرة مكانتنا وعلاقاتنا في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر سوقًا رئيسيًا لشركة مينزيس، ونتطلع إلى تسريع نمونا وتقديم أعلى معايير خدمات الطيران في المملكة وفي جميع أنحاء العالم. وأود بهذه المناسبة أن أشكر الرئيس التنفيذي لشركة سال الأستاذ فيصل البداح ومنسوبيه على فرصة العمل معًا، واستكشاف كيف يمكننا التعاون في تقديم خبراتنا في المطارات السعودية”.

خدمات سال السعودية

وكانت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، قد تسلمت مؤخرًا من الهيئة العامة للطيران المدني رخصة تقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب في مطارات المملكة، لمواصلة جهودها الرائدة في تقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة في مطارات بالمملكة.

وتعد شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي تقدم خدماتها في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية المتكاملة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بجعلها منصة لوجستية عالمية ومركزًا دوليًا لخدمة البضائع والشحنات.

وتمتاز شركة مينزيس للطيران بخبرة عريقة منذ عام 1883م، وتٌعد واحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الطيران في العالم، وتنتشر في ست قارات. وتقدم الشركة خدمات المطارات الأرضية، وخدمات الوقود، وخدمات الشحن الجوي، في أكثر من 250 مطار في 58 دولة حول العالم.

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