سامسونغ تكشف عن شاشة مميزة لمحبي ألعاب الفيديو

كشفت شركة سامسونغ عن شاشة ذكية جديدة طورتها بحيث تكون من بين أفضل الشاشات للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الحديثة، وقد أطلقت عليها اسم Odyssey Neo G7.

تقنية جديدة من سامسونغ

وبحسب الشركة الكورية الجنوبية، فإن Odyssey Neo G7 هي أول شاشة Odyssey مسطحة والتي تعمل بتقنيات Mini-LED.

وتأتي الشاشة الجديدة بمقاس 43 بوصة، ودقة عرضها (3840/2160) بيكسل، ترردها 144 هيرتزا، وتتمتع بمعدل استجابة 1 ميللي ثانية، كما تدعم تقنيات VESA DisplayHDR600 و+HDR10 لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور والفيديوهات.

أهم المميزات في الشاشة

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن هذه الشاشة تمتاز بتقنية Quantum Matrix التي طورتها سامسونغ للتحكم بمصابيح LED الداخلية، ما يوفّر وضوحًا كبيرًا في الألوان، فضلًا عن التقنيات الخاصة التي حصلت عليها التي تساعد على التقليل من انعكاسات الضوء عليها.

ووفقًا للمطورين، جُهّزت الشاشة بمنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذي HDMI 2.1، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ LAN ما يمكن من وصلها بسهولة مع مختلف الأجهزة الإلكترونية.

كما يمكنها الاقتران لاسلكيًا مع الأجهزة عبر تقنيات Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 5.

ودعمتها سامسونغ بخدمات Gaming Hub وSamsung Smart Hub التي توفر الألعاب والفيديوهات المدفوعة والمجانية، كما مكنتها من دعم ألعاب Xbox Cloud Gaming وNVIDIA GeForce NOW، ويمكن للشاشة أيضا الوصول إلى خدمات Amazon Prime و Netflix و YouTube عبر الإنترنت، وفقًا لموقع 3dnews التكنولوجي.