سام سندرلاند يتعرض لحادث في رالي داكار 2023

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم
تعرض سائق الدراجات النارية البريطاني سام سندرلاند، لحادث خلال منافسات رالي داكار 2023 في السعودية، اليوم الأحد.
وأوضح حساب رالي داكار الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سام سندرلاند حامل اللقب العام الماضي وبطل بطولة العالم للدراجات النارية، تعرض إلى حادث بعد ٥٢ كلم من المرحلة الخاصة.
وأشار إلى أن الطاقم الطبي تولى العناية به، وأضاف: “لم يفقد وعيه وحركته، ومع ذلك فهو يعاني من آلام في الظهر وتم نقله جوًا إلى مستشفى ينبع لإجراء مزيد من الفحوصات”.
وكرر البريطاني سام سندرلاند، الذي كان يخوض سباق رالي داكار العاشر في مسيرته، ما حدث له في حملة دفاعه الأول عن اللقب في نسخة عام 2018، رغم أنه غادر حينها في المرحلة الرابعة وبعد انتصارين جزئيين.
وتألق سندرلاند في انطلاقة رالي داكار 2023 اليوم، حيث إنه وصل إلى أول نقطة تحكم في صدارة المرحلة بـ22:10، وبفارق 10 ثوانٍ على التشيلي بابلو كينتانيا “هوندا” والإسباني خوان باريدا “هوندا”.