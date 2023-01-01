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تم نقله إلى المستشفى

سام سندرلاند يتعرض لحادث في رالي داكار 2023

2023-01-01 الساعة 2:32
سام سندرلاند يتعرض لحادث في رالي داكار 2023
المواطن - فريق التحرير

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تعرض سائق الدراجات النارية البريطاني سام سندرلاند، لحادث خلال منافسات رالي داكار 2023 في السعودية، اليوم الأحد.

حادث لسام سندرلاند اليوم

وأوضح حساب رالي داكار الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سام سندرلاند حامل اللقب العام الماضي وبطل بطولة العالم للدراجات النارية، تعرض إلى حادث بعد ٥٢ كلم من المرحلة الخاصة.

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سام سندرلاند جاس جاس
سندرلاند

وأشار إلى أن الطاقم الطبي تولى العناية به، وأضاف: “لم يفقد وعيه وحركته، ومع ذلك فهو يعاني من آلام في الظهر وتم نقله جوًا إلى مستشفى ينبع لإجراء مزيد من الفحوصات”.

وكرر البريطاني سام سندرلاند، الذي كان يخوض سباق رالي داكار العاشر في مسيرته، ما حدث له في حملة دفاعه الأول عن اللقب في نسخة عام 2018، رغم أنه غادر حينها في المرحلة الرابعة وبعد انتصارين جزئيين.

سام سندرلاند
جانب من تتويج سندرلاند في 2022 – المصدر @Dakar_arabic

توديع الرالي

وتألق سندرلاند في انطلاقة رالي داكار 2023 اليوم، حيث إنه وصل إلى أول نقطة تحكم في صدارة المرحلة بـ22:10، وبفارق 10 ثوانٍ على التشيلي بابلو كينتانيا “هوندا” والإسباني خوان باريدا “هوندا”.

رالي داكار في السعودية 2023
رالي داكار – المصدر @Dakar_arabic

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