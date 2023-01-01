سام سندرلاند يتعرض لحادث في رالي داكار 2023

تعرض سائق الدراجات النارية البريطاني سام سندرلاند، لحادث خلال منافسات رالي داكار 2023 في السعودية، اليوم الأحد.

حادث لسام سندرلاند اليوم

وأوضح حساب رالي داكار الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سام سندرلاند حامل اللقب العام الماضي وبطل بطولة العالم للدراجات النارية، تعرض إلى حادث بعد ٥٢ كلم من المرحلة الخاصة.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي تولى العناية به، وأضاف: “لم يفقد وعيه وحركته، ومع ذلك فهو يعاني من آلام في الظهر وتم نقله جوًا إلى مستشفى ينبع لإجراء مزيد من الفحوصات”.

وكرر البريطاني سام سندرلاند، الذي كان يخوض سباق رالي داكار العاشر في مسيرته، ما حدث له في حملة دفاعه الأول عن اللقب في نسخة عام 2018، رغم أنه غادر حينها في المرحلة الرابعة وبعد انتصارين جزئيين.

توديع الرالي

وتألق سندرلاند في انطلاقة رالي داكار 2023 اليوم، حيث إنه وصل إلى أول نقطة تحكم في صدارة المرحلة بـ22:10، وبفارق 10 ثوانٍ على التشيلي بابلو كينتانيا “هوندا” والإسباني خوان باريدا “هوندا”.