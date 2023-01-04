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آثار مدمرة ستجتاح المدينة

سان فرانسيسكو تستعد لعاصفة كارثية 

2023-01-04 الساعة 4:42
سان فرانسيسكو تستعد لعاصفة كارثية 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تستعد سان فرانسيسكو لاستقبال عاصفة أخرى ضخمة من المتوقع أن تجلب أمطار غزيرة وفيضانات، كما أنه من المتوقع أن تعود الثلوج الكثيفة إلى جبال سييرا في نيفادا مصحوبة بأمطار ساحلية وثلوج.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تعافي شمال كاليفورنيا من عاصفة نهاية الأسبوع والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق طرق.

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وهذه المرة، يمكن للرياح العاتية المصاحبة للدفعة الأخيرة من الأمطار الغزيرة الوشيكة أن تقتلع الأشجار وتدمر أسلاك الكهرباء مما يتسبب في مزيد من انقطاع التيار.

وأظهرت بيانات من poweroutage.us أن ما يصل إلى 10 آلاف منزل وشركة في شمال كاليفورنيا كانت بدون كهرباء في وقت مبكر من ليلة الثلاثاء.

سان فرانسيسكو الأكثر تهديدًا

وستكون سان فرانسيسكو المدية الأكثر تهديدًا حيث تستقبل أولًا العاصفة كارثية بعد أن اجتاحتها الفيضانات والانهيارات الطينية ليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية: من المرجح أن تكون هذه إحدى أكثر العواصف تأثيرًا على نطاق واسع منذ فترة طويلة، ويجب أن نأخذ التهديد على محمل الجد.

سان فرانسيسكو تستعد لعاصفة كارثية 

الآثار المتوقعة للعاصفة المدمرة

وستشمل الآثار المتوقعة فيضانات واسعة النطاق وجرف الطرق وانهيار التلال، وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع والتعطيل الفوري للتجارة والأسوأ من ذلك كله الخسائر المحتملة في الأرواح البشرية.

ونصح المسؤولون المواطنين بتجنب السفر غير الضروري والاتصال بالرقم 911 فقط في حالة الطوارئ التي قد تؤدي إلى الوفاة.

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