سببان وراء تعثر صفقة جاكسون موليكا والأهلي المصري

صرف النادي الأهلي المصري، النظر عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث المارد الأحمر عن ضم مهاجم إفريقي جيد وقوي، بعد التراجع عن إتمام صفقة الغاني عزيز يعقوبو لاعب ريو آفي البرتغالي بسبب معاناته من إصابة مزمنة.

صفقة جاكسون موليكا

وكان الأهلي بدأ في الأسبوع الماضي، سلسلة من المفاوضات مع اللاعب موليكا نجم نادي بيشكتاش التركي حاليًا، لكن مطالب النادي التركي بجانب رفض طلب الأهلي المصري كانت وراء صرف المارد الأحمر النظر عن ضم اللاعب الكونغولي صاحب الـ23 عامًا.

بيشكتاش طلب 8 ملايين يورو من الأهلي لبيع موليكا، لكن الأهلي أراد دفع مبلغ أقل يصل إلى 3 ملايين يورو، بجانب أن الأهلي طلب استعارة جاكسون موليكا في البداية، لكن بيشكتاش رفض وأصر على بيع موليكا.

ولم يجد الأهلي المصري مطالب بيشكتاش مناسبة له ليتراجع عن إتمام صفقة موليكا.

وسبق لـ موليكا اللعب في صفوف مازيمبي الكونغولي وستاندارد دو لييج البلجيكي وقاسم باشا التركي، قبل الانضمام لنادي بيشكتاش في العام الماضي.

وكان المدرب السويسري مارسيل كولر كشف عن أنه يريد التعاقد مع مهاجم جيد للفريق الكروي الأول بالأهلي، كونه ليس مقتنعًا بالمهاجمين الحاليين في صفوف المارد الأحمر وهم ” محمد شريف وشادي حسن” بجانب البرازيلي برونو سافيو.

واعتمد كولر لفترة على الجنوب إفريقي بيرسي تاو كمهاجم لكنه يُعاني من الإصابة حاليًا.