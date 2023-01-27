سببان وراء صيام رونالدو تهديفيًّا في ثاني مبارياته مع النصر

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صُدم عشاق نادي النصر من صيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تهديفيًّا للمباراة الثانية على التوالي، حيث تعرض لأول هزيمة له مع أصفر الرياض منذ الانضمام له في مباراة الاتحاد أمس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
لماذا خسر #النصر ومستوى الدون المنخفض ؟
د. سلطان اللحياني:
– ثاني مباراة لـ #رونالدو 👎🏻 وتوظيف المدرب 👎🏻
– 17 عرضية نصراوية وواحدة صحيحة فقط 🥲
– #النصر يحتاج مهاجم أولا قبل كريستيانو 🤔#الاتحاد_النصر#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 26, 2023
وشارك النجم البرتغالي في مباراة الاتفاق في دوري روشن السعودي يوم الأحد الماضي كأول مباراة له بقميص النصر ولم يُسجل فيها أي أهداف، وصام تهديفيًّا أيضًا في مباراة الاتحاد في السوبر السعودي.
وقال الناقد الرياضي والمحلل الفني سلطان اللحياني: “اللاعب البرتغالي ظهر بالفعل بشكل لم يكن عند التوقعات ولكن هناك سببين، أولهما هو التوظيف الخاطئ من المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الثاني هو عدم تمديد رونالدو بالتمريرات الحاسمة لكي يُسجل أهدافًا منها أتذكر في مباراة الاتفاق 30 تمريرة حاسمة، تلقى اللاعب البرتغالي فقط تمريرتين، وفي مباراة الاتحاد، 17 عرضية، لم تصل إلا عرضية واحدة صحيحة للاعب البرتغالي، هل هذا يُعقل؟”.
وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي جمال عارف المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد في برنامج “أكشن مع وليد”: “تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو وتعاقد مع نواف البوشل، وماذا حدث؟، لا يزال الاتحاد كعبه عالٍ، الاتحاد يستطيع الفوز على أصفر الرياض في أي مكان سواء كان جدة أو في الرياض أو في مرسول بارك، الاتحاد يستطيع الفوز”.
وسيواجه النصر، نادي الفتح في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة القادمة.