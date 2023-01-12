سببان وراء فوز العراق ضد اليمن بخماسية

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انتهت مباراة العراق ضد اليمن مساء اليوم الخميس، بفوز المنتخب العراقي بخماسية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج المقامة حاليًّا بمدينة البصرة العراقية.
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة العراق 5 : 0 اليمن – كأس الخليج العربي #العراق_اليمن | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Z754Ymzhtr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2023
ونجح الفريق العراقي في تحقيق الفوز الكبير والتأهل لنصف نهائي خليجي 25، بعد أن اعتمد مدربه الإسباني مانويل كاساس على أسلوب اللمسة الواحدة التي مكنت الفريق العراقي من تقديم عرض فني مميز، والفوز على منتخب اليمن بخماسية.
كما أن مدرب المنتخب العراقي تدخل لمعالجة الثغرات في الخطوط الخلفية بالتبديلات المناسبة بعد تفوق يمني في بداية الشوط الثاني.
وأنهى منتخب العراق الشوط الأول، متقدمًا بهدف دون رد سجله مصطفى الشباني برأسية مميزة، وانتفضت اليمن مع بداية الشوط الثاني، ونجحت في تسجيل هدفين، ولكن لم يتم احتسابهما بداعي التسلل.
وتمكن أمجد عطوان في تسجيل الهدف الثاني في مباراة العراق ضد اليمن، وأحرز أيمن حسين الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد ارتباك دفاعي، وسجل حسين علي الهدف الخامس، لتنتهي المباراة بفوز منتخب العراق وتأهله بصحبة عمان لنصف النهائي.
ورفع منتخب العراق الأول لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج، بالتساوي مع عمان، فيما تجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.