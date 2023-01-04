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لم يشارك في انتقاله للنصر

سبب أزمة كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله

2023-01-04 الساعة 3:08
سبب أزمة كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الفترة الماضية خلافًا شديدًا بين نجم فريق النصر الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووكيل أعماله الشهير خورخي مينديز.

كريستيانو رونالدو في النصر

ووقع كريستيانو رونالدو على عقود مع رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى عام 2025.

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رونالدو
رونالدو بعد توقيع العقود – المصدر @AlNassrFC

وأقام النصر حفل تقديم رونالدو على ملعب مرسول بارك بالأمس، وكانت البداية بحفلة غنائية أحياها الفنان عايض، ثم خرج في مؤتمر صحافي يؤكد سعادته بالتواجد في الدوري السعودي، ودخلت عائلته للملعب وسط ترحيب جماهيري.

كريستيانو رونالدو
جانب من المؤتمر الصحافي – المصدر @AlNassrFC

تفاصيل الخلاف

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “مينديز لم يشارك في صفقة انتقال رونالدو إلى النصر، وكان ذلك نتاجًا لعدد من الصدامات بين الوكيل الشهير وكريستيانو”.

وأضاف: “الخلاف بدأ في الصيف الماضي عندما أراد كريستيانو رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وتابع الموقع الإيطالي: “طلب رونالدو من مينديز أن يجلب له عرضًا من ناد يلعب في دوري الأبطال، ويمنحه راتبًا يبلغ 5 ملايين يورو ثابتة على الأقل، على أن يتحمل مانشستر يونايتد الجزء المتبقي من الأجر”.

وأردف: “فشل مينديز في تقديم عرض ملموس لرونالدو، بل وأقنعه بالبقاء في مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، ومع التوتر بين الطرفين، لجأ النادي الإنجليزي لشكوى اللاعب لوكيله مينديز”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو – المصدر @AlNassrFC

واستكمل “كالتشيو ميركاتو”: “كان لدى مينديز قناعة بأن بطولة كأس العالم ستكون نقطة تحول في مسيرة رونالدو وستجلب له العديد من العروض الجديدة، لكن على العكس انقلب الأمر ضد النجم البرتغالي”.

وواصل: “ريكاردو ريجوف من بات يتصدر المشهد بجانب رونالدو قبل كأس العالم بعدة أسابيع، كما أنه من أقنع كريستيانو رونالدو بعمل المقابلة التلفزيونية الشهيرة مع بيرس مورجان، على عكس رغبة خورخي مينديز”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وجاء في ختام التقرير: “تصدر ريجوف المفاوضات مع مانشستر يونايتد بشأن فسخ عقد رونالدو، ولعب دورًا رئيسيًا في نقل صاروخ ماديرا إلى النصر، ولا يرتبط اللاعب حاليًا بعمل مع مينديز إلا في الجزئية الخاصة بحقوق الصور، التابعة لشركة Polaris  الخاصة بوكيل اللاعبين الشهير”.

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