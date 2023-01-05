سبب ارتفاع سعر البيض في السعودية

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علق نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض، عبدالعزيز آل الشيخ، على سبب ارتفاع البيض في المملكة.
فيديو | نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض عبد العزيز آل الشيخ: لدينا اكتفاء ذاتي يصل إلى 110% من البيض وارتفاع سعره لا يتجاوز 22 ريالا.. والبيض في السعودية الأفضل في العالم#الراصد pic.twitter.com/ekxK5Jibgtقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) January 4, 2023
وأشار الشيخ، خلال مداخلة مع برنامج الراصد، إلى أن المملكة لديها اكتفاء ذاتيًّا يصل إلى 110% من البيض.
وتابع: نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض: أسعار البيض في المملكة تتراوح ما بين 17 إلى 22 ريالًا، مضيفًا: البيض في السعودية الأفضل في العالم؛ لأنها تعتمد على أعلاف نباتية 100%.