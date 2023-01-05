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المملكة لديها اكتفاء ذاتي

سبب ارتفاع سعر البيض في السعودية

2023-01-05 الساعة 1:53
سبب ارتفاع سعر البيض في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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علق نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض، عبدالعزيز آل الشيخ، على سبب ارتفاع البيض في المملكة.

وأشار الشيخ، خلال مداخلة مع برنامج الراصد، إلى أن المملكة لديها اكتفاء ذاتيًّا يصل إلى 110% من البيض.

الأفضل في العالم

وتابع: نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض: أسعار البيض في المملكة تتراوح ما بين 17 إلى 22 ريالًا، مضيفًا: البيض في السعودية الأفضل في العالم؛ لأنها تعتمد على أعلاف نباتية 100%.

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