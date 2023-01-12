Icon

سلطان الجابر رئيسًا لمؤتمر المناخ كوب 28 Icon حكام مواجهتي الجمعة في خليجي 25 Icon حريق في محل بمجمع تجاري بالعاصمة المقدسة Icon حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي Icon الإطاحة بمواطن بحوزته 84 كجم قات مخدر في جازان Icon الفتح يستهدف الفوز الـ9 ضد الاتفاق Icon ضبط 6 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع Icon الأرصاد تتوقع حالة مطرية على منطقة الرياض والمدني يحذر الجميع Icon هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon الإحصاء: ارتفاع استهلاك الكهرباء وانخفاض كثافة الطاقة 2.74% في 2021 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الامتداد الجغرافي يؤثر على زاوية سقوط الشمس

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن الفجر في جازان

2023-01-12 الساعة 2:37
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن الفجر في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن سبب تباين درجة الحرارة الكبيرة بين الشمال والجنوب في المملكة.

منطقة بمساحة دولة

وقال المسند في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن المملكة بلد شاسع، ومساحتها أكثر من 2 مليون كم2، وتتكون من 13 منطقة، وكل منطقة بمساحة دولة أو أكثر، لافتًا إلى أن المملكة تمتد من دائرة عرض 16 شمالًا حتى دائرة عرض 32 شمالًا، بمجموع 16 درجة عرضية.

قد يهمّك أيضاً
Img

السعودية أكبر ممول للاستثمار التنافسي في التعدين

Img

توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءًا من الخميس

وأضاف أن هذا لا يتكرر إلا في دول قليلة، كما أن هذا الامتداد الجغرافي يؤثر بالضرورة على زاوية سقوط أشعة الشمس على كل دائرة عرضية ومن ثم تتباين درجة الحرارة.

ولفت إلى أن التباين الكبير في درجة الحرارة بين الشمال والجنوب يدفع لإيجاد الفرق بين درجة الحرارة الصغرى في طريف وبين جيزان في فصل الشتاء والتي تصل إلى نحو 21 درجة مئوية، وهذا تباين كبير جدًا، موضحًا أن وقت الظهر في طريف أبرد من الفجر في جازان.

تضاريس المملكة

وبشأن تضاريس المملكة، أوضح أن “تضاريسها متباينة الارتفاع من بضعة أمتار فوق سطح البحر في بعض المدن والمحافظات الساحلية إلى نحو 3000م في جبل السودة في أبها، وإذا اجتمع العاملان: الارتفاع عن سطح البحر، وكون الموقع يقع أقصى الشمال السعودي فهنا تنخفض درجة الحرارة لتسجل الدرجة الأدنى في السعودية بل وفي جزيرة العرب، ويمثل هذا قمة جبل اللوز في سلسلة جبال مدين شمال غرب تبوك بارتفاع يبلغ 2549م”.

وتابع: “يمكن القول وفقًا للإحصائيات التاريخية الرقمية إن أبرد المحافظات السعودية في الشتاء تقع شمالي منطقة الجوف ممثلةً بمحافظتي طريف والقريات، يلي ذلك مدن ومحافظات شمالية أخرى وهي على الترتيب؛ الأبرد أولًا: عرعر ثم حائل ثم سكاكا ثم تبوك ثم رفحاء”.

سبب برودة طريف

وأكد أن السبب في برودة طريف والقريات شتاء هو موقعهما في أقصى الشمال قريبة من مؤثرات الكتل الهوائية الشمالية الباردة، علاوة على ذلك فإن هذا الموقع يجعل زاوية سقوط أشعة الشمس عليهما هي الأكبر ميلًا في فصل الشتاء على مستوى السعودية، في حين أن أدفأ منطقة شتاءً هي منطقة جازان ممثلة بالعاصمة جازان، ثم منطقة مكة المكرمة ممثلة بمحافظة جدة ثم مكة”.

واختتم قوله: “على وجه الإجمال وفي الشتاء كلما اتجهنا شمالًا انخفضت درجة الحرارة، وكلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر انخفضت درجة الحرارة، وكلما اقتربنا من الساحل ارتفعت درجة الحرارة نسبيًا، خاصة الساحل الغربي، وعلى وجه التحديد الأوسط والجنوبي منه، وتعمل جبال الحجاز والسروات عامل حجز ضد توغل الكتل الهوائية الباردة والقادمة من الشمال والشمال شرقي، لذا نجد المواضع الجغرافية التي تقع إلى الغرب من جبال السروات أدفأ من المواضع التي تقع إلى شرقها منها على وجه العموم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...
حصاد اليوم

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...

حصاد اليوم
تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29
السعودية اليوم

تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29

السعودية اليوم
دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...
أخبار أمنية

دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...

أخبار أمنية
حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس
العالم

حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس

العالم
أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026
الرياضة

أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026

الرياضة
خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم
حصاد اليوم

خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم

حصاد اليوم
استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات
السوق

استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات

السوق
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...
العالم

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...

العالم