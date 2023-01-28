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سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

2023-01-28 الساعة 12:04
سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني الألماني يورجن كلوب، رأيه بشأن أسباب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هذا الموسم.

سبب تراجع أداء محمد صلاح

وعلق كلوب قائلًا: “بالطبع صلاح يعاني.. لقد كان يعمل ضمن آلية جيدة ومنسجمة في الهجوم (محمد صلاح وفيرمينو وماني)، وكان كل شيء نفعله واضحًا”.

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وواصل كلوب تصريحاته قائلًا: “محمد صلاح ودياز وداروين لعبوا فقط 343 دقيقة معًا، ولم يكن جوتا أو فيرمينو ضمن هذه المجموعة، وهذا ليس مفيدًا.. لقد عانى الجميع بسبب ذلك، هذا أمر واضح”.

وأضاف: “اللعب الهجومي حتى مع وجود كل هذه الجودة، يتطلب الكثير من العمل معًا.. هناك الكثير من المعلومات المطلوبة، مثل معرفة كيفية الحركة، وأين يتواجد كل زميل في المقدمة”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وتابع خلال تصريحاته لشبكة “ليفربول إيكو” البريطانية: “الوضع ليس رائعًا، لكن لا يمكننا أن نتوقع العودة إلى أفضل مستوى لنا، وأننا سنحقق الفوز 5/0 ثم ننتقل إلى خوض المباراة التالية بنفس المستوى”.

واستكمل كلوب: “علينا أن نعمل بجد، لا أحد يريد سماع هذه الكلمات، لكنها ضرورية.. وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سيكون لدينا خيارات أخرى متاحة، ويمكننا أن نجري تغييرات”.

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلًا: “إذا سجل محمد صلاح في مباراتين، وحافظنا على شباكنا نظيفة في كلتيهما، سيكون لدينا المزيد من النقاط كفريق”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

ليفربول في الدوري الإنجليزي

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تذبذب النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 29 نقطة من الفوز 8 مرات والتعادل 5 مرات، وخسر 6 مباريات.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

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