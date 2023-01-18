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بعد عرض من الأهلي قدره 14 مليون ريال

سبب تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي لـ الأهلي

2023-01-18 الساعة 12:33
سبب تعثر صفقة انتقال محمد الكويكبي لـ الأهلي
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال محمد الكويكبي، نجم نادي الاتفاق، إلى الأهلي قد تعثرت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تفاصيل صفقة محمد الكويكبي

وقال الإعلامي فهد المري عبر حسابه في “تويتر”: إن تعثر مفاوضات انتقال الكويكبي لـ الأهلي جاءت بسبب رفض نادي الاتفاق تقسيط مبلغ الصفقة على 3 دفعات.

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وكانت تقارير كشفت أن الراقي تقدم بعرض لإدارة الاتفاق لشراء السنة المتبقية في عقد اللاعب محمد الكويكبي بمبلغ 14 مليون ريال بحسب “عكاظ”.

محمد الكويكبي
الكويكبي – المصدر @Ettifaq

الصفقة البديلة

الراقي كذلك يطمح في إنهاء مفاوضاته مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا المصري لحسم صفقة النيجيري جون إيبوكا صاحب الـ26 عامًا، حيث سيتنافس أهلي موسيماني مع نادي الزمالك المصري الراغب أيضًا في التعاقد مع إيبوكا.

وكان الراقي عانى هجوميًّا منذ بداية موسم 2022/ 2023 بسبب تراجع مستوى هيثم عسيري بجانب رحيل السوري عمر السومة، وعدم الاقتناع بالقدرات الفنية للاعب يوسف العبدلي، مما جعل موسيماني يُطالب إدارة الأهلي بفسخ التعاقد معه.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي الحزم اليوم الأربعاء في الجولة الـ17 من بطولة دوري يلو.

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