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اقترب من ضم أوجستين روسي

سبب توقف مفاوضات النصر مع نافاس

2023-01-21 الساعة 4:05
سبب توقف مفاوضات النصر مع نافاس
المواطن - فريق التحرير

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خرج حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، الكوستاريكي كيلور نافاس من حسابات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

توقف المفاوضات مع نافاس

وكشف الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم السبت، كواليس توقف مفاوضات نادي النصر مع نافاس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

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وشدد جاليتي على أن وكيل الحارس الكوستاريكي نافاس طلب زيادة في الراتب، الأمر الذي أدى إلى انهيار المفاوضات، مضيفًا: “وأكدت مصادر أخرى أن النصر تراجع عن الاتفاق لتوفر خيار آخر أقل تكلفة مالية”.

حارس باريس سان جيرمان
حارس سان جيرمان

حارس بوكا جونيورز البديل

ولفت إلى أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز، الأرجنتيني أوجستين روسي هو بديل نافاس، مشددًا على أنه أبدى موافقته على الانضمام إلى صفوف النصر حتى نهاية الموسم الحالي.

واختتم جاليتي حديثه عبر “تويتر”، قائلًا: “يُنتظر حاليًا توصل النصر وبوكا جونيورز إلى اتفاق حول قيمة الإعارة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة”.

أوجستين روسي
أوجستين روسي

غياب أوسبينا للإصابة

وتعرض حارس النصر الأساسي، الكولومبي دافيد أوسبينا للإصابة خلال مواجهة الشباب، وخضع لعملية جراحية في المرفق، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الكشف الطبي الذي أجراه لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا، وسيغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، قبل أن يعود للمشاركة بالتدريبات.

اصابة حارس النصر أوسبينا
إصابة أوسبينا – المصدر @SPL

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