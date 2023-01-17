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سبب رئيسي يُعرضك لـ الاحتيال الرقمي

2023-01-17 الساعة 11:44
سبب رئيسي يُعرضك لـ الاحتيال الرقمي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المحامي والمستشار القانوني متعب العريفي، أن جرائم الاحتيال الرقمي التي تتم عن طريق النت، تكمن في رضا المجني عليه وتسليم  الجاني معلوماته الشخصية بسهولة.

سبب رئيسي

وقال العريفي، خلال مداخلة على “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، إن إعطاء المعلومات الشخصية مثل الأكواد المهمة ورقم الهاتف وكلمات السر، التي يمنع البنك إعطاءها، هو السبب الرئيسي في التعرض للاحتيال الرقمي

الطمع

وأضاف العريفي أن طمع المجني عليه يدفعه للإفصاح عن معلوماته الشخصية للجاني الذي يسلبه جميع أمواله من خلال بياناته الشخصية والسرية لكونه محترفًا في هذه الأعمال.

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