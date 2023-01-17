سبب رئيسي يُعرضك لـ الاحتيال الرقمي

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أكد المحامي والمستشار القانوني متعب العريفي، أن جرائم الاحتيال الرقمي التي تتم عن طريق النت، تكمن في رضا المجني عليه وتسليم الجاني معلوماته الشخصية بسهولة.
فيديو | "إعطاء البيانات الشخصية بسهولة".. سبب رئيسي في تعرضك للاحتيال الرقمي#برنامج_اليوم pic.twitter.com/4d4Lpqsrf7
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 17, 2023
وقال العريفي، خلال مداخلة على “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”، إن إعطاء المعلومات الشخصية مثل الأكواد المهمة ورقم الهاتف وكلمات السر، التي يمنع البنك إعطاءها، هو السبب الرئيسي في التعرض للاحتيال الرقمي
وأضاف العريفي أن طمع المجني عليه يدفعه للإفصاح عن معلوماته الشخصية للجاني الذي يسلبه جميع أمواله من خلال بياناته الشخصية والسرية لكونه محترفًا في هذه الأعمال.