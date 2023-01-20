سبب طلب جماهير الاتحاد الاستغناء عن كورونادو

أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد عن رغبتها في عدم تجديد عقد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو والاستغناء عنه مع نهاية عقده صيف العام الحالي.

وطرح الإعلامي الرياضي محمد المرحبي سؤالًا عبر “تويتر” عن إذا ما كان جمهور الاتحاد يرغب في تفعيل تجديد عقد اللاعب البرازيلي لموسم ثالث بعد نهاية الموسم الحالي.

أرقام كورونادو

ورد مجموعة كبيرة من جماهير نادي الاتحاد، التي أعربت عن رغبتها في الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي بنهاية الموسم الحالي، كونه خلال آخر عامين لم يُقدم المنتظر منه مع العميد منذ انضمامه للنادي في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

ومنذ بداية الموسم الحالي، سجل كورونادو هدفين فقط لنادي الاتحاد في بطولة دوري روشن السعودي.

وكان نادي الاتحاد فاز أمس الخميس على الفيحاء بثلاثية دون رد أحرزها كل من كورونادو والمغربي حمدالله وهارون كمارا، ليتواجد العميد في صدارة دوري روشن مؤقتًا.

سيواجه نادي الاتحاد، فريق الطائي يوم السبت 4 فبراير المقبل في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.