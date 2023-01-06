سبب عدم مشاركة المنتخب السعودي الأول في خليجي 25

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل سبب عدم مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، مؤكدًا عدم رفض أندية دوري روشن انضمام لاعبيها إلى القائمة.

الهدف من مشاركة المنتخب السعودي

وقال المسحل: “نشكر جميع المسؤولين في العراق، وعلى رأسهم رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال على حفاوة الاستقبال غير المستغربة، ووجدنا الإخوان العراقيين في كل مكان، فيهم صفات الكرم والترحيب غير المستغرب”.

وتحدث عن الهدف من مشاركة المنتخب السعودي، قائلًا: “الهدف الأساسي، نريد نشارك تواجدًا للأخضر في البطولة، وندعم العراق في استضافة البطولة، وعلى المستوى الفني، نحن أي بطولة نشارك فيها نحرص أن نحقق نتائج مميزة”.

وواصل رئيس الاتحاد السعودي حديثه لبرنامج “صدى الملاعب”، قائلًا: “أيضًا عندنا أهداف تخص اللاعبين، فهم سيمثلون المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة للأولمبياد تحت 23 عامًا”.

سبب عدم مشاركة المنتخب الأساسي

وعن عدم المشاركة بالمنتخب السعودي الأول، قال المسحل: “في ظروف يجب أن نراعيها، نحن نشارك في كأس الخليج بعد كأس العالم مباشرة، ومن الصعب جدًا، بل من المستحيل أن نوقف الدوري؛ فلذلك لا بد أن تتعامل مع هذه الظروف”.

وتابع: “هذه ثاني بطولة كأس الخليج نلعبها، خليجي قطر كانت الظروف تسمح أن نوقف الدوري، ووصلنا إلى النهائي، اليوم لا نعتبر هذا المنتخب رديفًا، بعضهم كانوا في المنتخب السعودي الأول”.

وأردف ياسر المسحل حديثه قائلًا: “سبب قيادة سعد الشهري للأخضر في خليجي 25، لأن اللاعبين الأكثر سيكونون معه في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وهي هدف رئيسي لنا”.

الأندية لم ترفض ضم اللاعبين

واختتم حديثه قائلًا: “لم ترفض أندية ضم اللاعبين، الأندية تلعب في دوري روشن السعودي، ولن يتوقف، وحاولنا أن نعمل توازن، بحيث لا يكون هناك ضرر على الأندية، ولا تكون التشكيلة التي لا يريدها المدرب، وكان هناك تجاوب من الأندية”.