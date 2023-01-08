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تجاوز بحق لجان التحكيم

سبب غرامة الـ 100 ألف ريال على أحد ملاك الإبل في المهرجان

2023-01-08 الساعة 11:46
سبب غرامة الـ 100 ألف ريال على أحد ملاك الإبل في المهرجان
المواطن - فريق التحرير

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أقرت اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بتوقيع عقوبة مالية على أحد ملاك الإبل بقيمة قدرها 100 ألف ريال.

بدوره، أشار مقدم برنامج مجلس الصياهد، إلى أن قرار اللجنة جاء بعد مخالفة مالك الإبل للائحة العقوبات وتجاوزه بحق لجان التحكيم عبر إحدى المنصات الإعلامية.

تجربة استثنائية

ويستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية لإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائر والزائرة وتجنب الجميع من مشكلات عديدة قد يتسبب بها تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.

موروث ثقافي

يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.

 

 

 

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