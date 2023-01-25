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سبب غريب لوجود ثقب في نوافذ الطائرات

2023-01-25 الساعة 8:57
سبب غريب لوجود ثقب في نوافذ الطائرات
المواطن - فريق التحرير

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يعد ركوب الطائرة والتحليق في الهواء على متنها أمرًا مخيفًا بالنسبة للكثير من الأشخاص، لذا من المهم أن يكون تركيب الطائرة واضحًا لديهم، حتى لا يشعروا بالارتباك وهم على متنها.

أسباب الثقب

من بين الأشياء التي من المفيد أن يعرفها الناس، هي أنه من الطبيعي أن يكون هناك ثقب صغير في النافذة، والسبب وراء ذلك هو تنظيم ضغط الهواء.

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وقال خبير من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، لموقع Tech Insider، إن الفتحة تُستخدم لتنظيم ضغط الهواء، لأنه عندما ترتفع الطائرة، ينخفض ضغط الهواء في الخارج مقارنة بضغط الهواء المنظم داخل الطائرة.

ثقب التنفس

وتابع: مع زيادة الفرق بين الاثنين، يزداد الضغط الفعلي على النوافذ، التي تتكون من 3 ألواح زجاجية.

وأوضح أنه توجد فجوة صغيرة من الهواء بين اللوحين الأوسط والخارجي، والثقب موجود في الجزء الأوسط، لافتًا إلى أنه يطلق عليه متسع أو ثقب التنفس أو ثقب النزيف وهو يوازن الضغط بين الكابينة وفجوة الهواء.

وظيفة أخرى

ويتعرض الجزء الخارجي للضغط، في حين أن الجزء الأوسط يعمل كحماية في حال فشل الجزء الخارجي.

وأشار الخبير إلى أن للفتحة دوراً آخر كذلك، هو إطلاق الرطوبة من الفجوة، لمنع تشكل الضباب على نوافذ الطائرة أو تجمدها.

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