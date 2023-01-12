سبب غياب بيرات عن مباراة الفتح والاتفاق

كشف نادي الاتفاق، عن سبب غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، التركي بيرات أوزديمير عن مواجهة اليوم ضد الفتح.

سبب غياب بيرات

وأوضح نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن بيرات تعرض لإصابة في عضلة الفخذ في التدريب الأخير بالأمس.

ولفت نادي الاتفاق إلى أن لاعبه التركي سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية؛ وذلك للتأكد من تشخيص الإصابة وفترة العلاج والتأهيل، الأمر الذي تسبب في غيابه عن مواجهة الفتح اليوم.

الفتح ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الاتفاق عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.