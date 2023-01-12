سجل مميز لـ السعودية ضد عمان بكأس الخليج

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد عمان ضمن منافسات بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، وسط تمنيات بتألق الأخضر وخطف بطاقة التأهل.
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد عمان عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الميناء الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات المجموعة الأولى.
وقبل مباريات اليوم، يحتل منتخب العراق الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة “خليجي 25“، برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع اليمن، ثم الأخضر برصيد 3 نقاط، وتتذيل اليمن الترتيب بدون رصيد.
وسبق أن لعب منتخب السعودية ضد عمان 15 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس الخليج، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل مرة وخسر أخرى، وسجل 31 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات.
وتعود أولى مواجهات المنتخبين في كأس الخليج إلى النسخة الرابعة في عام 1976، وفاز الأخضر بنتيجة 3/1، وتقابلا في النسخة التالية، وفاز برباعية دون رد، وواصلت السعودية التفوق، وتجاوزت عمان بنتيجة 3/0 في خليجي 6.
وفازت السعودية ضد عمان بنتيجة 3/1 في كأس الخليج أعوام 1984، 1986 و2019، وبهدفين دون رد في أعوام 1988، 1992، 2002 و2017، كما تفوقت بنتيجة 2/1 في 1994 و2004.
ونجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم في الفوز بهدف دون رد في عامي 1996 و1998، وتعادلا سلبيًا في نهائي خليجي 19، وفازت عمان بركلات الترجيح بنتيجة 6/5، كما خسر الأخضر بهدفين دون رد في خليجي 23.