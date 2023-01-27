سجل مميز لـ الوحدة على ملعبه

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مستوى مميزًا على ملعبه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يحفزه لتجاوز عقبة الفتح اليوم.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب الوحدة ضد الفتح، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

الوحدة يتألق على ملعبه

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فرسان مكة أحد 3 فرق لم يخسروا مطلقًا على أرضهم ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 6 مباريات على ملعبه حتى الآن، ونجح في تحقيق 14 نقطة من مجموعه نقاطه الـ15، كما سجل 7 أهداف من أصل 9 أحرزهم في دوري روشن السعودي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على أبها والطائي بهدف دون رد، وتجاوز الباطن بثنائية دون رد، وكسب الشباب بهدفين مقابل هدف، وتعادل أمام الاتفاق بنتيجة 1/1، وسلبيًا ضد العدالة.

ويأمل الوحدة في مواصلة التألق على ملعبه وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للابتعاد عن المراكز الأخيرة في دوري روشن السعودي، فيما يطمح الفتح للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.