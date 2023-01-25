سجن مسلم هندي مدى الحياة بسبب قطيع من البقر

قضت محكمة هندية بسجن رجل مسلم متهم بتهريب ماشية، مدى الحياة.

حيثيات الحكم

ووفقًا لحيثيات الحكم، فقد جاء تجديد التأكيد على قدسية الأبقار في البلاد، والإشارة إلى أن البيوت المصنوعة من روث البقر محمية حتى من تداعيات الإشعاعات.

من المعروف أن الأبقار تتمتع بتقديس كبير في معظم أنحاء الهند، حيث اتخذت السلطات تدابير مشددة لمكافحة ذبح المواشي في السنوات الأخيرة، مستعينةً في ذلك بالجماعات القومية الهندوسية.

وكانت محكمة في غوجارات تفصل في قضية رجل متهم بتهريب قطيع لقتله، وهي ممارسة غير قانونية بموجب قوانين الولاية.

تصريحات القاضي

وأفاد رئيس المحكمة سمير فينوشاندرا فياس: أن تصرفات الشاب، البالغ 22 عامًا، كانت مخيبة للآمال للغاية، وحُكِمَ عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن خلص إلى أن ذبح الأبقار كان مصدر مشاكل كثيرة.

وأردف: ثبت علميًا أن الإشعاعات الذرية لا يمكن أن تؤثر على البيوت المصنوعة من روث البقر، وأن شرب بول البقر قادر على معالجة الكثير من الأمراض المستعصية، وفقًا لنسخة من الحكم الذي صدر في نهاية نوفمبر 2022 ونُشر الأسبوع الماضي،

ولم يهتم القاضي الهندي بتقديم أي أدلة علمية على هذه المزاعم التي ساقها. ونفّذت جماعات قومية هندوسية حملة في الهند ضد ذبح الماشية، وتسببت في حوادث قاتلة.

وشهدت السنوات الأخيرة وقائع إفلاس مسالخ يملكها مسلمون جراء هذه الحملات، فيما تم إعدام متهمين بالتورط في ذبح الماشية وذلك دون محاكمة.