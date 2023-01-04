سحب أكثر من 600 ألف م3 من مياه الأمطار في الشرقية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية سحب ما يقارب 619950 م3 من الأمطار، عبر 43 محطة لتصريف المياه، وذلك ضمن خطتها الميدانية لمواجهة الأمطار.

20 مضخة متنقلة

ولفتت الأمانة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أمس الثلاثاء، أنها ضمت خلال خطة عملها في حاضرة الدمام 294 عاملًا وعدد 23 صهريج نزح للمياه و20 مضخة متنقلة، ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع لرفع آثار الحالة المطرية.

ونشرت الأمانة لقطات مصورة توثق أعمال سحب مياه الأمطار، حيث بدت بعدها الشوارع والطرقات بانسيابية مرورية.