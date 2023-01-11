سحب رعدية وانخفاض الحرارة على معظم المناطق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم معنى رسالة تجاوز الحد المانع للدعم بـ حساب المواطن حساب المواطن أداة مثالية لتوجيه الدعم للمستحقين تذكرة فوق الخيال تصل لسعر فوق الخيال جبال طويق تتلألأ بحبات المطر إيداع حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي 4 أسس لاحتساب رسوم التراخيص البلدية مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة من استبيان النخبة إلى RT.. محمد بن سلمان يتصدر استطلاعات الرأي الدولية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.