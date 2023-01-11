Icon

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon معنى رسالة تجاوز الحد المانع للدعم بـ حساب المواطن Icon حساب المواطن أداة مثالية لتوجيه الدعم للمستحقين Icon تذكرة فوق الخيال تصل لسعر فوق الخيال Icon جبال طويق تتلألأ بحبات المطر Icon إيداع حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي Icon 4 أسس لاحتساب رسوم التراخيص البلدية Icon مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية Icon موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة Icon من استبيان النخبة إلى RT.. محمد بن سلمان يتصدر استطلاعات الرأي الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

سحب رعدية وانخفاض الحرارة على معظم المناطق

2023-01-11 الساعة 8:28
سحب رعدية وانخفاض الحرارة على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
Img

آبل تطرح سماعات جديدة منخفضة التكلفة

Img

سيلفي جنازة بيليه يثير انتقادات وغضبًا

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 أرقام قياسية لـ بوليفارد وورلد في...
حصاد اليوم

4 أرقام قياسية لـ بوليفارد وورلد في...

حصاد اليوم
مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على جازان وعسير حتى...

السعودية اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن...
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مسلح على سجن...

العالم
4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء...
السعودية اليوم

4 تغيرات تحدث لجسم الإنسان في الشتاء...

السعودية اليوم
3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في...
الرياضة

3 قنوات تنقل حفل كريستيانو رونالدو في...

الرياضة
تعليق دمفريس على خروج هولندا من مونديال...
حصاد اليوم

تعليق دمفريس على خروج هولندا من مونديال...

حصاد اليوم
احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022
آخر الاخبار

احتفال خاص لبطل كأس العالم 2022

آخر الاخبار