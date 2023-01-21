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سحب رعدية ورياح تحد الرؤية على المدينة المنورة

2023-01-21 الساعة 8:40
سحب رعدية ورياح تحد الرؤية على المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة والفريش والمسيجيد، مستمرة حتى الساعة الـ ١١ من مساء اليوم.

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توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداء من غد الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضح المركز في بيان سابق، أن المناطق المتأثرة تشمل الرياض “المجمعة- الزلفي- الغاط- شقراء- رماح- الدوادمي- القويعية، والشرقية “الجبيل- حفر الباطن- الخفجي- النعيرية- قرية العليا”.

كما تشمل القصيم “بريدة- عنيزة- الرس، ومعظم محافظات المنطقة”، وحائل “حائل- بقعاء- الغزالة- الشنان، ومعظم المحافظات”، إضافةً إلى روضة التنهات، والصمان، وصحراء الدهناء.

وبين المركز أن المناطق المتأثرة تشمل كذلك مكة المكرمة “الليث- القنفذة- العرضيات”، وعسير “أبها- خميس مشيط- النماص- بلقرن- المجاردة- محايل- بارق- تنومة- البرك- بيش- صبيا- فيفا- الخوبة- العارضة- الدائر- الشقيق”.

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