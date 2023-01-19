سحب رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة تبوك خاصةً الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.