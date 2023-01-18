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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية وضباب وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق

2023-01-18 الساعة 8:45
سحب رعدية وضباب وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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