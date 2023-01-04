سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو” عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع 96 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في مارس 2023.

الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ نحو 32 مليون سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيع ثلاثة ريالات.

تاريخ الاستحقاق

وأضافت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون يوم الاستحقاق الخميس 2023/01/05، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع في 2023/01/23.