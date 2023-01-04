وظائف إدارية لدى الصندوق السعودي للتنمية بعدة تخصصات مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة سدافكو تعلن توزيع 96 مليون ريال أرباحًا للنصف الأول وظائف لدى شركة معادن في عدة مدن حساب المواطن: 4 خطوات لرفع عقد الإيجار الإلكتروني الموحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول وثلوج في 10 مناطق توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في عدد من المناطق تعليم الرياض: الدراسة عن بعد غدًا رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو” عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع 96 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في مارس 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ نحو 32 مليون سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيع ثلاثة ريالات.
وأضافت الشركة أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون يوم الاستحقاق الخميس 2023/01/05، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيكون تاريخ التوزيع في 2023/01/23.