سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق بالمدينة المنورة أمانة المدينة المنورة تسمح لموظفيها بالخروج مبكراً نظراً للتقلبات الجوية الراجحي يرعى حفل إخاء السنوي وينوه بدعم القيادة للأيتام مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).