سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: مهندس الحلول / مهندس السحابة الوصف الوظيفي مهندس الحلول / مهندس السحابة مسؤول عن تقييم / قيادة متطلبات الأعمال أو المشكلات أو طلبات تكامل حلول الذكاء الاصطناعي واقتراح حل قابل للتطبيق يستفيد من خدمات النظام الأساسي للذكاء الاصطناعي لتلبية تلك المتطلبات. المؤهلات والخبرة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مهندس الحلول أو مهندس السحابة أو دور مماثل.

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو أي مجال مماثل من مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يعد الماجستير في علوم الكمبيوتر أو علوم البيانات أو أي مجال مشابه ميزة إضافية. محترف إدارة البيانات المؤهلات و الخبرة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البيانات.

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو الانضباط ذات الصلة المطلوبة. طريقة التقديم: