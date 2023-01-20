سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية

أعلنت شركة تي موبايل T-mobile للاتصالات في الولايات المتحدة عن تعرض البيانات الشخصية لـ 37 مليونًا من عملائها لاختراق وقرصنة في نوفمبر الماضي.

بيانات

وأضافت الشركة، أن المتسلل سرق بيانات العملاء التي تشمل الأسماء وعناوين الفواتير وبيانات الإيميل الإلكتروني وأرقام الهواتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات تي موبايل ومعلومات تصف نوع الخدمة التي لديهم. وأوضحت الشركة أنه لم يتم خرق بيانات الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان أو الهويات الحكومية وكلمات السر والمعلومات المالية، وفقًا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأفادت تي موبايل في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الاختراق تم اكتشافه في 5 يناير.

إبلاغ العملاء

إلا أن شبكة سي إن إن قالت: إنه مع ذلك، فإن هذه المعلومات يمكن جمعها مع بيانات أخرى مسروقة أو متاحة بشكل عام واستخدامها من قبل المحتالين لسرقة هويات الأشخاص أو أموالهم. وقالت شركة تي موبايل: إنها تعمل مع الجهات القانونية وبدأت في إبلاغ العملاء الذين تعرضت بياناتهم للاختراق.

ولم تشر الشركة إلى ما قد تفعله لتصحيح الوضع، وأشارت إلا أنها قد تكون في مأزق “نفقات كبيرة” بسبب القرصنة، وإن كان تي موبايل قد ذكرت أنها لا تتوقع أن يكون للرسوم تأثير مادي على صافي أرباحها.

وبعد أن علمت تي موبايل باختراق البيانات، قالت: إنها عينت فريقًا خارجيًّا من الأمن الإلكتروني للتحقيق في الأمر، واستطاعت اكتشاف مصدر الاختراق. وقال الشركة: إنها تواصل التحقيق في الاختراق، لكنها تعتقد أنه تم احتواؤه بالكامل، كما أشارت أيضًا إلى أن أنظمة وشبكات الشركة لم تتعرض للاختراق على ما يبدو.