سرقة بيانات 37 مليون مستخدم من شركة اتصالات أمريكية

قالت شركة T-Mobile الأمريكية إنه تم سرقة بيانات 37 مليون عميل، مجددًا، بسبب عملية اختراق لبياناتها شملت الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين ونوع الخدمات المشتركين بها وغيرها من المعلومات الشخصية المهمة.

خطورة سرقة البيانات

ويمكن استخدام هذه المعلومات من قبل المحتالين لسرقة هويات الأشخاص أو أموالهم، وقد قالت T-Mobile إنها تعمل مع الجهات المختصة، وبدأت في إخطار العملاء الذين ربما تكون معلوماتهم قد سربت.

ولحسن الحظ، فإنه بناءً على التحقيق الذي أجرته حتى الآن، لم يكشف الخرق كلمات المرور أو تفاصيل الحسابات المصرفية أو معلومات بطاقات الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي.

وأشارت الشركة الأمريكية، إلى أن الحادث وقع في نوفمبر الماضي لكن تم اكتشافه في يناير الجاري، لكنها لم تشر إلى الإجراءات التي تتخذها في هذه الحالة.

وقد تقع الشركة في مأزق بسبب النفقات الكبيرة التي سيتسبب بها الاختراق، على الرغم من أنها قالت إنها لا تتوقع تأثيرًا ماديًا على صافي الأرباح.

مع ذلك، تراجعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 2% في البورصة الأمريكية بعد الكشف عن الحادث.

عملية اختراق أخرى

وفي يوليو الماضي اضطرت الشركة إلى دفع 350 مليون دولار بعد أن رفع العملاء دعوى قضائية جماعية بعد خرق مفصل للبيانات طال 80 مليون شخص، وتتضمن أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات رخصة القيادة.

وحينها قالت شركة T-Mobile إنها ستنفق 150 مليون دولار حتى عام 2023 لتعزيز أمن البيانات وغيرها من التقنيات.