سرقة لوحات بـ 400 ألف دولار والشرطة الأمريكية تسعى لحل اللغز

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ناشدت السلطات الأمريكية، الجمهور بإمدادها بأي معلومات تتعلق بسرقة خمس لوحات قيمتها تتجاوز 400 ألف دولار من شاحنة مقفلة في مدينة بولدر كولورادو بالولايات المتحدة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن مدينة بولدر، كانت اللوحات الفنية القيّمة قد سرقت في وقت ما بين مساء يوم 14 ديسمبر وصباح اليوم التالي.
ومكث موظفو شركة النقل في تلك الليلة في أحد الفنادق طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي اكتشفوا قفل الشاحنة مسروقًا، وقد سُرقت اللوحات الخمس بالإضافة إلى بعض الأدوات، وفقًا لقناة سي إن إن التلفزيونية.