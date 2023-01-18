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تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات

سرقة 415 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة

2023-01-18 الساعة 8:46
سرقة 415 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة FTX الأمريكية للعملات المشفرة المفلسة، اليوم الأربعاء، أنه تم اختراق وسرقة 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة.

تفاصيل السرقة

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه تم سرقة ما قيمته 415 مليون دولار من العملات المشفرة من حسابات البورصة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الأصول المحددة التي تحاول الشركة استردادها.

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وأكدت الشركة أن إجمالي الأصول السائلة المحددة للاسترداد تقدر بنحو 5.5 مليار دولار.

طلب الإفلاس

يُذكر أن شركة FTX تقدمت بطلب الإفلاس بعد موجة من السحوبات التي شلت عمل البورصة.

وذكر محامو منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة أنه تم العثور على أصول نقدية وسائلة تابعة للشركة بقيمة 5 مليارات دولار كما بالإمكان بيع أصول واستثمارات تصل قيمتها الدفترية لأكثر من 4.6 مليار دولار.

مقدار العجز

وأضاف المحامون في جلسة لمحكمة الإفلاس أن هذه الأصول لا تتضمن مبلغ 425 مليون دولار تحتفظ بها السلطات في جزر البهاما.

وأخبر محامو FTX القاضي المشرف على ملف الإفلاس أن مقدار العجز في أموال عملاء المنصة لم يتضح بعد، وأنهم يعملون على تحديد حجم مجموعة المطالبات والمبالغ المستردة المحتملة لحوالي 9 ملايين حساب.

تصفية الأصول

كانت اللجنة القانونية لتصفية منصة FTX للعملات المشفرة، في جزر البهاما قد توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية لإنهاء معظم خلافاتهم القانونية حول تصفية أصول المنصة.

ووفقًا للاتفاق سيتبادل الجانبان المعلومات حول أصول الشركة في البلدين، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة التصفية بجزر البهاما في حصر وبيع أصول المنصة هناك لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال للدائنين.

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