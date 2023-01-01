سر الأضواء المخيفة في سماء كوريا الجنوبية

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير
تشتعل منصات التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية بصور ومقاطع فيديو عن أضواء مخيفة وغامضة في السماء، منذ أمس الجمعة، بينما كشف جيش البلاد السر وراء ما حدث.
South Korea’s military confirmed it test-fired a solid-fueled rocket Friday after its unannounced launch triggered a public scare of a suspected UFO or a North Korean missile launch. (AP) pic.twitter.com/yd8ZSSEJ5tقد يهمّك أيضاً
— Voice of America (@VOANews) December 30, 2022
وشاهد كثيرون في أنحاء كوريا الجنوبية جسمًا غريبًا ينطلق في السماء، مخلفًا خطًا ضوئيًا أبيض ثم ما يشبه عاصفة ضوء عملاقة، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بسرعة على الإنترنت.
وفي المقابل، رد جيش كوريا الجنوبية بأن وراء الواقعة تجربة على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب.
قالت وزارة الدفاع، إن الإطلاق غير المعلن للصاروخ جزء من جهود البلاد لبناء قدرة تجسس فضائية وتعزيز دفاعاتها.
وأضافت الوزارة: لم نخطر العامة بعملية الإطلاق مقدمًا لأنها تتعلق بقضايا أمنية عسكرية حساسة.
وتساءل الآلاف عن ماهية الأضواء، بينما اشتبه آخرون في أنها تعود إلى ظواهر خارقة للطبيعة.
وتلقت الشرطة ووكالات الطوارئ في كوريا الجنوبية مئات التقارير من المواطنين، عن مشاهدة جسم طائر مشبوه وأضواء غامضة في أنحاء البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.