سر الأضواء المخيفة في سماء كوريا الجنوبية

تشتعل منصات التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية بصور ومقاطع فيديو عن أضواء مخيفة وغامضة في السماء، منذ أمس الجمعة، بينما كشف جيش البلاد السر وراء ما حدث.

أجسام غريبة

وشاهد كثيرون في أنحاء كوريا الجنوبية جسمًا غريبًا ينطلق في السماء، مخلفًا خطًا ضوئيًا أبيض ثم ما يشبه عاصفة ضوء عملاقة، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بسرعة على الإنترنت.

وفي المقابل، رد جيش كوريا الجنوبية بأن وراء الواقعة تجربة على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب.

إطلاق صاروخ

قالت وزارة الدفاع، إن الإطلاق غير المعلن للصاروخ جزء من جهود البلاد لبناء قدرة تجسس فضائية وتعزيز دفاعاتها.

وأضافت الوزارة: لم نخطر العامة بعملية الإطلاق مقدمًا لأنها تتعلق بقضايا أمنية عسكرية حساسة.

ظواهر خارقة

وتساءل الآلاف عن ماهية الأضواء، بينما اشتبه آخرون في أنها تعود إلى ظواهر خارقة للطبيعة.

وتلقت الشرطة ووكالات الطوارئ في كوريا الجنوبية مئات التقارير من المواطنين، عن مشاهدة جسم طائر مشبوه وأضواء غامضة في أنحاء البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.