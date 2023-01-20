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وادي الرمة يرم كل ما يقع أمامه

سر تسمية وادي عرعر

2023-01-20 الساعة 3:49
سر تسمية وادي عرعر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس د. خالد الزعاق سر تسمية وادي عرعر، مشيرًا إلى أنه سُمي بذلك لأنه يعرر الأرض بقوته.

وتابع الزعاق خلال فقرته على قناة العربية: ووادي الحمض المسمى بـ إضم لأنه يضم المياه في جوفه، ووادي حنيفة نسبة إلى بني حنيفة، ووادي الرمة لأنه يرم كل ما يقع أمامه.

عرعر وأعلى كمية للأمطار

يذكر أن عرعر سجلت الشهر الماضي أعلى كمية من هطول الأمطار في المنطقة الشمالية حيث بلغت 16 ملم.

وبحسب تقارير المركز الوطني للأرصاد سجلت مدينة عرعر أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة بلغت 16 ملم، يليها مطار رفحاء 5 ملم، ومطار محافظة طريف 0.3 ملم.

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