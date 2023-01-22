ثلاثية لـ آرسنال ضد مان يونايتد تحسم له النقاط الـ3 نمر يرفع حالة التأهب في قرية إندونيسية سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب وزارة الدفاع الأوكرانية تواجه تهمًا بالفساد رأسية تاليسكا تمنح النصر التقدم ضد الاتفاق بالشوط الأول بناء تواصل حملة كل يوم بيت بعد تأثيث 300 وحدة سكنية نجم الهلال يبكي بعد الإصابة ومخاوف من غيابه عن السوبر 8 اختبارات تشخيصية أساسية للنساء استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي حتى عام 2024 اشتراكات لتصفح تويتر دون إعلانات
كشف محلل الطقس الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب، مشيرًا إلى أن اسم رجب مأخوذ من الرجوب، أي التعظيم.
ما سبب تعظيم العرب القدماء لشهر رجب؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/NwnRDfp9Prقد يهمّك أيضاً
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 22, 2023
وتابع: أكثر القبائل تعظيمًا لهذا الشهر هم قبيلة مضر، ولهذا يسمى برجب مضر.
واستطرد: هو أحد الأشهر الحرم الأربعة محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وهي الأشهر التي يحرم فيها العرب القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن أرض الوطن.
وأضاف: أشهر يوم عند جيل الطيبين 1- 7 فهو موعد ميلاد معظم السعوديين، منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة.
وتابع: رجب لهذه السنة، نصها الأول شباط، وشباط مقطع الرباط، ونصفها الثاني العقارب، وإذا دخلت العقارب ترى الخير قارب.