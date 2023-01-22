كشف محلل الطقس الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سر تعظيم العرب القدماء لشهر رجب، مشيرًا إلى أن اسم رجب مأخوذ من الرجوب، أي التعظيم.

رجب مضر

وتابع: أكثر القبائل تعظيمًا لهذا الشهر هم قبيلة مضر، ولهذا يسمى برجب مضر.

أحد الأشهر الحرم

واستطرد: هو أحد الأشهر الحرم الأربعة محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وهي الأشهر التي يحرم فيها العرب القتال إلا دفاعًا عن النفس وعن أرض الوطن.

وأضاف: أشهر يوم عند جيل الطيبين 1- 7 فهو موعد ميلاد معظم السعوديين، منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة.

وتابع: رجب لهذه السنة، نصها الأول شباط، وشباط مقطع الرباط، ونصفها الثاني العقارب، وإذا دخلت العقارب ترى الخير قارب.