سعد الشهري بعد لقاء السعودية وعمان : حققنا مكاسبنا رغم الإقصاء

كشف سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي، الذي شارك في بطولة خليجي 25، أن الأخضر حقق أهدافه من البطولة رغم الخسارة في مباراة السعودية وعمان والإقصاء من البطولة الخليجية.

وتحدث الشهري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: “حققنا جانبًا من الأهداف والمكاسب التي وضعناها قبل البطولة، ولم نوفق في المواصلة بالبطولة”.

السعودية وعمان

وتابع: “جازفت بعد الدقيقة 60 من خلال الزج بأسماء هجومية من أجل الفوز، حققنا مكاسبنا وهذه البطولة ناجحة وأعتقد أن منتخبات العراق وعمان الأقوى”.

وواصل: “هيرفي رينارد يتابع هذه البطولة، وبالتأكيد أن هناك بعض الأسماء ستحصل على فرصتها في المنتخب الأول، وسعيد بمنح الفرصة لعدد من الأسماء الشابة”.

وكانت جماهير المنتخب السعودي، انتقدت لاعبي الأخضر بعد الخسارة من منتخب عُمان والخروج من مرحلة دور المجموعات في بطولة خليجي 25 المقامة حاليًّا في العراق.

أخطاء متكررة

وحصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط فقط من 3 مباريات بعد الفوز على المنتخب اليمني، ثم الخسارة من منتخبي العراق وعُمان.

وعبر حساب المنتخب السعودي في “تويتر” ذكرت الجماهير أن المنتخب السعودي بقيادة سعد الشهري لم يستفد من المشاركة في بطولة كأس الخليج، مع انتقاد أداء بعض من قوام الأخضر الذي شارك في البطولة.

وانتقدت الجماهير ضعف أداء المنتخب وتكرار نفس أخطاء مباراة العراق، في مباراة السعودية وعمان.

وتأهل منتخبا العراق وعمان إلى دور نصف النهائي بعد احتلال كل منهما المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى على الترتيب، بينما أنهى المنتخب السعودي مشواره محتلًّا المركز الثالث في البطولة برصيد 3 نقاط.