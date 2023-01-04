سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من التداول اليوم الأربعاء في البنوك الرسمية وأسواق الصرافة حيث ارتفع الدولار بما يقارب الجنيه ونصف الجنيه.

سعر الدولار

وسجل الدولار في مستهل التعامل اليوم 24.75 جنيه لكن بعد ساعات قليلة من التداول قفز سعر الدولار لما يزيد عن 26 جنيهًا مصريًا.

شهادة ادخار

وأعلن كل من بنك مصر، والبنك الأهلي في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويًا في خطوة غالبًا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة الرسمية.

وفور الإعلان عن شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بدأ سعر الدولار في الصعود بشكل تدريجي في واحدة من أسرع عمليات الارتفاع في يوم واحد.

وشهد الدولار المصري ارتفاعًا كبيرًا منذ أكتوبر الماضي وقبل أيام رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3% أي ما يعادل 300 نقطة أساس.