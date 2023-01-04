Icon

تعقد موقف هازارد مع ريال مدريد Icon تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص غدًا Icon الشباب في اختبار صعب ضد الوحدة Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية Icon توقعات بانخفاض فرص الأمطار على 6 مناطق بدءًا من الليلة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة Icon مدني المدينة المنورة ينقذ 3 أشخاص احتجزوا داخل مركبة Icon محمد العويس يترقب المشاركة أساسيًا Icon سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
السوق
حصاد اليوم

سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري

2023-01-04 الساعة 2:13
سعر الدولار يسجل رقمًا قياسيًا أمام الجنيه المصري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من التداول اليوم الأربعاء في البنوك الرسمية وأسواق الصرافة حيث ارتفع الدولار بما يقارب الجنيه ونصف الجنيه.

سعر الدولار

وسجل الدولار في مستهل التعامل اليوم 24.75 جنيه لكن بعد ساعات قليلة من التداول قفز سعر الدولار لما يزيد عن 26 جنيهًا مصريًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بالمدارس المسائية بجدة ورابغ وخليص

Img

31 وظيفة شاغرة بفروع بوبا للتأمين

شهادة ادخار

وأعلن كل من بنك مصر، والبنك الأهلي في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويًا في خطوة غالبًا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة الرسمية.

وفور الإعلان عن شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بدأ سعر الدولار في الصعود بشكل تدريجي في واحدة من أسرع عمليات الارتفاع في يوم واحد.

وشهد الدولار المصري ارتفاعًا كبيرًا منذ أكتوبر الماضي وقبل أيام رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 3% أي ما يعادل 300 نقطة أساس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم